Історична медаль: українець Бухов став чемпіоном світу з плавання на 50 м вільним стилем

Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.

Його золота медаль історична України, адже раніше наші співвітчизники ще не вигравали золота на цій дистанції на Мундіалях.

Показавши у фіналі час 21:38 секунди, Бухов також встановив національний рекорд України.

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У фінальному запливі українець лише на 0.01 сек. випередив срібного призера змагань, австралійця Камерона Макевоя, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал. Третє місце посів Бен Прауд із Великої Британії.

Splash and dash finals on day 16 of the World Championships! #AQUADoha2024

Men’s 50m Freestyle

Women’s 50m Butterfly pic.twitter.com/uzEGuiQez2 — World Aquatics (@WorldAquatics) February 17, 2024

Медаль 21-річного Бухова стала першою нагородою для українських плавців на ЧС-2024 у Досі. Також це його перша нагорода на рівні дорослих чемпіонатів світу. Раніше він двічі зупинявся на чемпіонатах світу у півфіналах.

18 лютого у фіналі чемпіонату світу на дистанції 1 500 метрів виступить українець Михайло Романчук.

Що відомо про Владислава Бухова

21-річний український плавець родом із Донецька. У 2020 році він встановив юніорський світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм на змаганнях у Люксембурзі.

Роком раніше він виграв золото на юніорському ЧС на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Бухов брав участь у токійській Олімпіаді-2020, де показав 19-й результат. Він також є власником олімпійської ліцензії на Ігри-2024 у Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

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