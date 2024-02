Історична медаль: українець Бухов став чемпіоном світу з плавання на 50 м вільним стилем

Український плавець Владислав Бухов виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту у катарській Досі.

Його золота медаль історична України, адже раніше наші співвітчизники ще не вигравали золота на цій дистанції на Мундіалях.

Показавши у фіналі час 21:38 секунди, Бухов також встановив національний рекорд України.

У фінальному запливі українець лише на 0.01 сек. випередив срібного призера змагань, австралійця Камерона Макевоя, який виграв раніше і кваліфікацію, і півфінал. Третє місце посів Бен Прауд із Великої Британії.

