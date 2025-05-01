Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ліга Європи-2024/25: розклад і результати матчів
У Лізі Європи залишилися чотири команди, які продовжують боротьбу за трофей єврокубка.
На перемогу у турнірі претендують два представника англійської Прем’єр-ліги – Тоттенгем та Манчестер Юнайтед, клуб іспанської Ла Ліги Атлетік та сенсаційний норвезький Буде-Глімт.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів Ліги Європи сезону-2024/25.
Зараз дивляться
Розклад 1/2 фіналу Ліги Європи та результати
Перші матчі: четвер, 1 травня
|22:00
|Атлетік Більбао
|_:_
|Манчестер Юнайтед
|22:00
|Тоттенгем Готспур
|_:_
|Буде-Глімт
Матчі-відповіді: четвер, 8 травня
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|_:_
|Атлетік Більбао
|22:00
|Буде-Глімт
|_:_
|Тоттенгем Готспур
Розклад 1/4 фіналу Ліги Європи та результати
Перші матчі: четвер, 10 квітня
|19:45
|Буде-Глімт
|2:0
|Лаціо
|22:00
|Ліон
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|22:00
|Рейнджерс
|0:0
|Атлетік Більбао
|22:00
|Тоттенгем Готспур
|1:1
|Айнтрахт
Матчі-відповіді: четвер, 17 квітня
|22:00
|Айнтрахт
|0:1
|Тоттенгем Готспур
|22:00
|Атлетік Більбао
|2:0
|Рейнджерс
|22:00
|Лаціо
|3:2
|Буде-Глімт
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|5:4
|Ліон
Розклад 1/8 фіналу Ліги Європи та результати
Перші матчі: четвер, 6 березня
|19:45
|Реал Сосьєдад
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|19:45
|АЗ Алкмар
|1:0
|Тоттенгем Готспур
|19:45
|Фенербахче
|1:3
|Рейнджерс
|19:45
|ФКСБ
|1:3
|Ліон
|22:00
|Аякс
|1:2
|Айнтрахт
|22:00
|Вікторія Плзень
|1:2
|Лаціо
|22:00
|Рома
|2:1
|Атлетік Більбао
|22:00
|Буде-Глімт
|3:0
|Олімпіакос
Матчі-відповіді: четвер, 13 березня
|19:45
|Олімпіакос
|2:1
|Буде-Глімт
|19:45
|Айнтрахт
|4:1
|Аякс
|19:45
|Лаціо
|1:1
|Вікторія Плзень
|19:45
|Атлетік Більбао
|3:1
|Рома
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Реал Сосьєдад
|22:00
|Ліон
|4:0
|ФКСБ
|22:00
|Тоттенгем Готспур
|3:1
|АЗ Алкмар
|22:00
|Рейнджерс
|1:2 (пен. 3:2)
|Фенербахче
Фінальний матч Ліги Європи сезону-2024/25 відбудеться 21 травня 2025 року у Більбао на стадіоні Сан-Мамес, який вміщує 53 тис. глядачів.
Чинним переможцем турніру є італійська Аталанта. Поточний сезон бергамаски провели у Лізі чемпіонів та завершили виступи на стадії плейоф, програвши Брюгге.
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