Ліга Європи-2024/25: розклад і результати матчів

У Лізі Європи залишилися чотири команди, які продовжують боротьбу за трофей єврокубка.

На перемогу у турнірі претендують два представника англійської Прем’єр-ліги – Тоттенгем та Манчестер Юнайтед, клуб іспанської Ла Ліги Атлетік та сенсаційний норвезький Буде-Глімт.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів Ліги Європи сезону-2024/25.

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Розклад 1/2 фіналу Ліги Європи та результати

Перші матчі: четвер, 1 травня

22:00 Атлетік Більбао _:_ Манчестер Юнайтед 22:00 Тоттенгем Готспур _:_ Буде-Глімт

Матчі-відповіді: четвер, 8 травня

22:00 Манчестер Юнайтед _:_ Атлетік Більбао 22:00 Буде-Глімт _:_ Тоттенгем Готспур

Розклад 1/4 фіналу Ліги Європи та результати

Перші матчі: четвер, 10 квітня

19:45 Буде-Глімт 2:0 Лаціо 22:00 Ліон 2:2 Манчестер Юнайтед 22:00 Рейнджерс 0:0 Атлетік Більбао 22:00 Тоттенгем Готспур 1:1 Айнтрахт

Матчі-відповіді: четвер, 17 квітня

22:00 Айнтрахт 0:1 Тоттенгем Готспур 22:00 Атлетік Більбао 2:0 Рейнджерс 22:00 Лаціо 3:2 Буде-Глімт 22:00 Манчестер Юнайтед 5:4 Ліон

Розклад 1/8 фіналу Ліги Європи та результати

Перші матчі: четвер, 6 березня

19:45 Реал Сосьєдад 1:1 Манчестер Юнайтед 19:45 АЗ Алкмар 1:0 Тоттенгем Готспур 19:45 Фенербахче 1:3 Рейнджерс 19:45 ФКСБ 1:3 Ліон 22:00 Аякс 1:2 Айнтрахт 22:00 Вікторія Плзень 1:2 Лаціо 22:00 Рома 2:1 Атлетік Більбао 22:00 Буде-Глімт 3:0 Олімпіакос

Матчі-відповіді: четвер, 13 березня

19:45 Олімпіакос 2:1 Буде-Глімт 19:45 Айнтрахт 4:1 Аякс 19:45 Лаціо 1:1 Вікторія Плзень 19:45 Атлетік Більбао 3:1 Рома 22:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Реал Сосьєдад 22:00 Ліон 4:0 ФКСБ 22:00 Тоттенгем Готспур 3:1 АЗ Алкмар 22:00 Рейнджерс 1:2 (пен. 3:2) Фенербахче

Фінальний матч Ліги Європи сезону-2024/25 відбудеться 21 травня 2025 року у Більбао на стадіоні Сан-Мамес, який вміщує 53 тис. глядачів.

Чинним переможцем турніру є італійська Аталанта. Поточний сезон бергамаски провели у Лізі чемпіонів та завершили виступи на стадії плейоф, програвши Брюгге.

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