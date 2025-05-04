Шахтар провів переговори з ексзіркою Барселони на місце Пушича – ЗМІ

Головний тренер турецького клубу Еюпспор Арда Туран може очолити донецький Шахтар. Сторони вже нібито провели переговори та близькі до укладання угоди.

Про це повідомляє Sports Digitale.

Арда Туран може очолити Шахтар

За даними джерела, керівництво донецького Шахтаря зустрілося з 38-річним турецьким фахівцем Ардою Тураном у Лондоні.

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Повідомляється, що сторони провели переговори та близькі до угоди.

У поточному сезоні Шахтар під керівництвом Маріно Пушича не зміг захистити свій чемпіонський титул. За три тури до завершення УПЛ гірники йдуть лише на третьому місці, поступаючись Динамо та Олександрії.

Водночас Шахтар ще зберігає шанси на трофей за підсумками сезону, адже вийшов до фіналу Кубка України, де зіграє з київським Динамо.

Арда Туран: що про нього відомо

Арда Туран перередусім відомий завдяки своїй ігровій кар’єрі, яку завершив у 2022 році. Він захищав кольори Галатасараю, мадридського Атлетіко та Барселони.

Туран є чемпіоном Туреччини та Іспанії з футболу, володарем кубків і суперкубків цих країн. Разом із матрацниками він вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

Тренерську кар’єру він розпочав у 2023 році, очоливши Еюпспор.

За підсумками минулого сезону команда під керівництвом Турана вперше у своїй історії вийшла до Суперліги Туреччини. Станом на цей час команда посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату країни.

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