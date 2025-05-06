Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Пенсії з 1 травня 2025: що зміниться та кому підвищать виплати
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Інфографіка
Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Інтер – Барселона: прогноз та шанси команд вийти у фінал Ліги чемпіонів

Рафінья Барселона
Фото: Depositphotos

У матчі між Інтером та Барселоною визначиться володар путівки до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Гра відбудеться у вівторок, 6 травня, на стадіоні Сан-Сіро у Мілані.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Інтер – Барселона: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Інтер – Барселона є підопічні Ганса-Дітера Фліка.

Зараз дивляться

На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх Інтера оцінюють в 2.71. Нічийний результат матчу Інтер – Барселона в основний час – 3.80.

Ймовірність виходу Барселони до фіналу Ліги чемпіонів оцінюють в 1.84, аналогічний прогноз на Інтер трохи нижчий – 2.01.

Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі Інтера та Барселони вважають нічию 1:1. На це дають коефіцієнт 6.70.

Для команд це буде двадцята очна зустріч: десять разів перемогу здобувала Барселона, тричі – Інтер. Ще у шести матчах була зафіксована нічия.

Перший матч 1/2 фіналу у парі Інтер – Барселона минулого тижня в Іспанії завершився нічиєю з рахунком 3:3.

З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25 ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Читайте також
Інтер – Барселона: де дивитися онлайн матч-відповідь Ліги чемпіонів
Інтер Лаутаро Мартінес

Інтер, Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь