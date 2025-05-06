Інтер – Барселона: прогноз та шанси команд вийти у фінал Ліги чемпіонів
У матчі між Інтером та Барселоною визначиться володар путівки до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Гра відбудеться у вівторок, 6 травня, на стадіоні Сан-Сіро у Мілані.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Інтер – Барселона: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Інтер – Барселона є підопічні Ганса-Дітера Фліка.
На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх Інтера оцінюють в 2.71. Нічийний результат матчу Інтер – Барселона в основний час – 3.80.
Ймовірність виходу Барселони до фіналу Ліги чемпіонів оцінюють в 1.84, аналогічний прогноз на Інтер трохи нижчий – 2.01.
Згідно з прогнозом букмекерів на матч, найреальнішим результатом зустрічі Інтера та Барселони вважають нічию 1:1. На це дають коефіцієнт 6.70.
Для команд це буде двадцята очна зустріч: десять разів перемогу здобувала Барселона, тричі – Інтер. Ще у шести матчах була зафіксована нічия.
Перший матч 1/2 фіналу у парі Інтер – Барселона минулого тижня в Іспанії завершився нічиєю з рахунком 3:3.
З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25 ви можете ознайомитися за цим посиланням.