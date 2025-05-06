ПСЖ – Арсенал: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
Матч-відповідь ПСЖ – Арсенал у півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 запланований на 7 травня. Гра відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі (Франція).
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Матч ПСЖ – Арсенал, де дивитися в Україні та хто покаже гру червоно-синіх та канонірів у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.
ПСЖ – Арсенал: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися гру ПСЖ – Арсенал у прямому ефірі на медіасервісі Megogo на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.
Матч для перегляду буде доступний за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.
О 21:00 також запланована студія до матчу ПСЖ – Арсенал.
Гру ПСЖ – Арсенал обслуговуватиме німецька бригада рефері на чолі з Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть Роберт Кемптер та Крістіан Дітц. Резервним арбітром призначено Гарма Осмерса.
За VAR відповідатиме Бастіан Данкерт, якому допомагатиме Беньямін Бранд.
Перший матч команд в 1/2 фіналу минулого тижня в Лондоні завершився мінімальною поразкою Арсенала з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі тоді забив Усман Дембеле.