ПСЖ – Арсенал: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Матч-відповідь ПСЖ – Арсенал у півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 запланований на 7 травня. Гра відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі (Франція).

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч ПСЖ – Арсенал, де дивитися в Україні та хто покаже гру червоно-синіх та канонірів у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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ПСЖ – Арсенал: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися гру ПСЖ – Арсенал у прямому ефірі на медіасервісі Megogo на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт.

Матч для перегляду буде доступний за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

О 21:00 також запланована студія до матчу ПСЖ – Арсенал.

Гру ПСЖ – Арсенал обслуговуватиме німецька бригада рефері на чолі з Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть Роберт Кемптер та Крістіан Дітц. Резервним арбітром призначено Гарма Осмерса.

За VAR відповідатиме Бастіан Данкерт, якому допомагатиме Беньямін Бранд.

Перший матч команд в 1/2 фіналу минулого тижня в Лондоні завершився мінімальною поразкою Арсенала з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі тоді забив Усман Дембеле.

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