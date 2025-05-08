Шахтар – Динамо: скільки коштують квитки на фінал Кубка України і як купити

Фінал Кубка України сезону-2024/25 відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному стадіоні у Житомирі. У вирішальному матчі зустрінуться Шахтар та Динамо. Початок гри о 18:30.

За тиждень до фіналу Кубка України стартував продаж квитків на матч Шахтар – Динамо.

Факти ICTV розповідають все, що відомо про квитки на фінал Кубка України 2025, де купити квитки та ціни.

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Фінал Кубка України: де купити квитки

Через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100% через обмеження кількості доступних бомбосховищ біля арени.

Тому, як повідомили в УАФ, кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами. Квитки можна придбати за цим посиланням.

Умови продажу квитків на фінал Кубка України 2025:

одна особа може придбати щонайбільше чотири квитки;

попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та зазначити свої дані;

уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;

квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників;

квитки не можна буде обміняти або повернути;

квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон.

Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надінуть на руку браслет. У разі повітряної тривоги матч призупинять, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття.

Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши стюардам браслет.

У разі перенесення матчу на наступний день уболівальникам треба зберегти квиток і браслет.

Скільки коштують квитки фінал Кубка України 2025

Ціни на квитки на фінал Кубка України між Шахтарем та Динамо – різні.

Найдешевші квитки коштують 1 000 грн, а найдорожчі – 4 000 грн. Також пропонуються місця за 1 300, 1 500, 1 700 і 2 000 грн.

Про продаж квитків повідомив і Шахтар, пропонуючи квитки на сектори № 2 та 3, де будуть розміщені фанати гірників. Вартість квитків – 700 та 1 000 грн.

Пріоритетне право купівлі квитків на фінал Кубка України у ці сектори матимуть уболівальники, які відвідали домашні матчі Шахтаря цього сезону: мінімум сім домашніх поєдинків на Арені Львів або всі домашні ігри на стадіоні Лівий берег у Києві.

Кожному такому вболівальникові надійде СМС-повідомлення з кодом доступу до покупки.

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