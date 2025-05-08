Відомі фіналісти Ліги конференцій: хто боротиметься за трофей

У третьому за силою єврокубковому турнірі Лізі конференцій УЄФА сезону-2024/25 визначилися фіналісти.

У вирішальному матчі за трофей турніру зіграють лондонський Челсі та іспанський Реал Бетіс.

Хто зіграє у фіналі Ліги конференцій

В 1/2 фіналу Челсі здолав у двох матчах шведський клуб Юргорден. Сині забезпечили по суті собі фінал ще у першому матчі, коли розгромили суперників 4:1.

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У другому матчі лондонці лише закріпили свою перевагу, мінімальною перемогою 1:0.

Другим фіналістом став іспанський Реал Бетіс, який у півфіналі здолав італійську Фіорентину. Зелено-білі здолали фіалок у першому матчі 2:1, але італійський клуб у другому матчі в основний час здобув перемогу з таким же рахунком.

Учасник фіналу визначився в екстратаймах завдяки голу форварда Бетіса Абде Еззальзулі.

Фінал Ліги конференцій 2025 року відбудеться у середу, 28 травня, у польському Вроцлаві на Міському стадіоні. Чинним переможцем турніру є грецький Олімпіакос.

Нагадаємо, фіналістами Ліги чемпіонів у 2025 році стали французький ПСЖ та міланський Інтер.

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