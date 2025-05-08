Фінал Ліги чемпіонів 2025: коли та о котрій відбудеться матч ПСЖ – Інтер
У фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зустрінуться міланський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.
У півфіналі нерадзуррі обіграли Барселону (3:3, 4:3), а парижани завдали двох поразок лондонському Арсеналу (1:0, 2:1).
Факти ICTV розповідають, коли та о котрій фінал Ліги чемпіонів 2025, у межах якого відбудеться матч ПСЖ – Інтер.
Коли фінал Ліги чемпіонів 2025
Фінал Ліги чемпіонів 2025 відбудеться у суботу, 31 травня. Початок матчу ПСЖ – Інтер о 22:00 за київським часом.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Альянц-Арені у Мюнхені, Німеччина. Стадіон вміщує понад 75 тис. глядачів.
Стадіон вдруге прийматиме фінал Ліги чемпіонів, вперше це сталося у 2012 році, коли Челсі переміг мюнхенську Баварію у серії пенальті.
Планувалося, що Мюнхен прийме фінал ЛЧ ще у 2023 році, але згодом право на його проведення отримав стадіон імені Ататюрка в Стамбулі. Таке зміщення відбулося через пандемію коронавірусу.
Де відбудуться інші фінали єврокубків 2025 року
- Фінал Ліги Європи 2025 прийме стадіон Сан-Мамес у Більбао (Іспанія);
- Фінал Ліги конференцій 2025 прийме стадіон Вроцлав, у Вроцлаві (Польща);
- Фінал жіночої Ліги чемпіонів 2025 прийме стадіон Жозе Алваладе у Лісабоні (Португалія).