Уночі проти 5 червня російські війська продовжили удари по українських регіонах. Під атаками опинилися Запоріжжя, Одещина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Тим часом зі США надійшли одразу дві важливі політичні новини — Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а Палата представників схвалила законопроєкт із новою допомогою Україні та санкціями проти РФ.

Про головні події ночі та ранку 5 червня — у дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Атака на Запоріжжя

З вечора 4 червня і до ранку 5 червня росіяни атакували Запоріжжя.

Перші повідомлення про атаку почали надходити ще ввечері 4 червня — російські безпілотники вдарили по одному зі спальних районів міста.

Унаслідок удару було пошкоджено чотири багатоповерхівки, на місці спалахнула пожежа. Рятувальники працювали вночі, щоб локалізувати займання та перевірити будівлю.

Серед перших постраждалих були двоє чоловіків і жінка, стан якої медики оцінювали як важкий.

Згодом стало відомо, що російська атака забрала життя 44-річної жінки.

Загалом 16 людей, серед яких і дев’ятирічна дівчинка, дістали поранення різного ступеня важкості. Частині потерпілих допомогу надали на місці, інших госпіталізували.

Утім уже зранку 5 червня російські війська повторно атакували Запоріжжя. Цього разу під удар потрапив приватний сектор.

Після влучання пошкоджено 11 будинків (одну оселю та легковий автомобіль охопило вогнем). Попередньо, під час ранкової атаки минулося без постраждалих.

Удар по Одещині

Одеська область цієї ночі також опинилася під черговою атакою ударних безпілотників.

Найбільше постраждав Одеський район, де через влучання дрона було повністю зруйновано приватний житловий будинок.

На місці виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Крім того, пошкодження зафіксували на одному з об’єктів критичної інфраструктури. Там загорілася порожня складська будівля та обладнання.

Попри масштаби руйнувань, цього разу минулося без загиблих і постраждалих.

Атака на Конотоп

Неспокійною ніч була і для Сумської області. У Конотопі російський ударний дрон влучив у район приватної житлової забудови.

Після удару загорівся будинок, а перші повідомлення свідчили, що всередині могли перебувати люди.

Станом на ранок відомо вже про п’ятьох постраждалих унаслідок атаки. Серед них — троє дітей віком від трьох до чотирнадцяти років. У найстаршої дитини лікарі діагностували акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Також постраждала їхня мати.

Крім того, через пошкодження інфраструктури частина Конотопа тимчасово залишилася без води та електропостачання.

Комунальні служби працюють над відновленням мереж.

Удари по Дніпропетровщині

Уночі російські війська понад півтора десятка разів атакували різні райони Дніпропетровської області.

Найважчі наслідки зафіксували у Павлоградському районі.

Під ударами опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури.

У Павлограді пошкоджено підприємство та приватні будинки. Унаслідок атаки загинула жінка. Ще двоє чоловіків дістали поранення — одного госпіталізували, іншому надали допомогу амбулаторно.

Уранці на місці нічної ворожої атаки в Павлограді виявили тіло 51-річного чоловіка.

Також пошкодження зафіксували у Синельниківському районі — там постраждали багатоквартирні будинки, автівки та автозаправна станція.

Окремі руйнування є в Самарівському районі та на Нікопольщині.

Вибух на поштовому терміналі у Києві

У Києві ранок почався з надзвичайної події на території сортувального центру поштового оператора.

За попередньою інформацією поліції, вибух стався близько 04:15 під час руху однієї з посилок сортувальною лінією, після чого виникла пожежа.

На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронці. Загоряння вдалося локалізувати та ліквідувати.

Унаслідок інциденту загинув працівник компанії — Іван Жарий, якому було 58 років.

Ще двоє співробітників — 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов — дістали травми та перебувають під наглядом медиків.

У компанії повідомили, що перебувають на постійному зв’язку з родинами постраждалих і надають необхідну допомогу. Також Нова пошта візьме на себе організацію поховання загиблого працівника.

Наразі роботу об’єкта тимчасово призупинено.

Трамп підтримав зустріч Зеленського і Путіна

Президент Дональд Трамп вважає хорошою ідеєю можливу особисту зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Так він прокоментував відкритий лист українського президента до лідера Кремля.

Трамп зазначив, що саме прямий діалог міг би стати одним із кроків до припинення війни та зменшення втрат.

Напередодні Зеленський запропонував провести особисту зустріч із російським диктатором та наголосив, що після років війни політичні рішення мають ухвалювати саме лідери держав.

Україна також запропонувала припинення вогню на час переговорів та масштабний обмін полоненими.

Російська сторона повідомила, що Кремль отримав листа, проте російський диктатор Володимир Путін ознайомиться з ним пізніше.

Палата представників США підтримала допомогу Україні

Ще одним важливим рішенням для України стало голосування в Палаті представників США.

Американські конгресмени підтримали законопроєкт, який передбачає продовження підтримки України та посилення економічного тиску на Росію.

Документ містить понад $1 млрд прямої підтримки для потреб безпеки та відновлення.

Крім цього, передбачено можливість надання ще до $8 млрд доларів фінансування для оборонних потреб.

Окремий блок присвячений новим санкціям проти російської енергетики, фінансового сектору та механізмів обходу обмежень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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