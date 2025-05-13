Справа майже на €100 млн: ПСЖ подав до суду на Кіліана Мбаппе

Парі Сен-Жермен подав позов до суду першої інстанції проти свого колишнього футболіста Кіліана Мбаппе, вимагаючи від нього компенсації розміром €98 млн.

Про це повідомляє французьке видання RMC Sport.

ПСЖ вимагає від Мбаппе €98 млн

У квітні Кіліан Мбаппе домігся запобіжного арешту у справі проти ПСЖ про виплату €55 млн, але клуб просить скасувати це рішення. Слухання у цій справі відбудеться 26 травня 2025 року.

Зараз дивляться

На думку клубу, саме Мбаппе є винним, тому ПСЖ вимагає компенсації у €98 млн у зустрічному позові.

За словами адвоката ПСЖ Рено Семерджяна, Мбаппе заборгував ПСЖ гроші “в результаті тактики затягування, яка завдала йому шкоди”.

— Мета полягає не в тому, щоб повернути €98 млн, а в тому, щоб показати, що якщо він і винен нам гроші, то його претензії є необґрунтованими, – сказав адвокат в коментарі AFP.

Як пише видання, насправді запобіжний арешт можуть накласти лише на €14 млн із суми, яку Мбаппе вимагає у ПСЖ.

Адвокат футболіста Томас Клей сказав, що під час конфіскації коштів натрапили на труднощі, бо банки відмовлялися сприяти арешту грошей.

Крім того, емір Катару, який забезпечує фінансування клубу (власником є Qatar Sports Investments, – Ред.), також чинив опір у сприянні арешту коштів.

Що передувало

У серпні 2024 року Мбаппе звернувся до Французької професійної ліги щодо заборгованості перед ним з боку ПСЖ €55 млн.

У вересні ліга зобов’язала парижан погасити заборгованість перед Кіліаном. У жовтні Апеляційний комітет залишив чинним рішення, яке зобов’язує ПСЖ виплатити Мбаппе €55 млн заборгованих коштів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.