Низкою руйнувань обернулася нічна дронова атака на Одесу та Чорноморськ сьогодні, 7 червня.

Атака на Одесу та Чорноморськ 7 червня: що відомо

Під час атаки на Одесу та Чорноморськ 7 червня ціллю російських окупантів стала цивільна інфраструктура.

В Одесі внаслідок атаки зайнялася нежитлова будівля.

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— На жаль, постраждав 41-річний чоловік. У нього осколкові поранення, стан задовільний, — зазначив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Крім того, ворожими ударами побило два вантажні автомобілі.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків і на території Чорноморської громади. Там минулося без травмованих.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки на Одесу та Чорноморськ.

Оперативні служби уточнюють інформацію щодо постраждалих та завданих пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Кіпер

Фото: Олег Кіпер

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