Атака на Одесу та Чорноморськ: під ударом була цивільна інфраструктура, є поранений
Низкою руйнувань обернулася нічна дронова атака на Одесу та Чорноморськ сьогодні, 7 червня.
Атака на Одесу та Чорноморськ 7 червня: що відомо
Під час атаки на Одесу та Чорноморськ 7 червня ціллю російських окупантів стала цивільна інфраструктура.
В Одесі внаслідок атаки зайнялася нежитлова будівля.
— На жаль, постраждав 41-річний чоловік. У нього осколкові поранення, стан задовільний, — зазначив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, а також будівлю на території храму. Крім того, ворожими ударами побило два вантажні автомобілі.
Зафіксовано пошкодження житлових будинків і на території Чорноморської громади. Там минулося без травмованих.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки на Одесу та Чорноморськ.
Оперативні служби уточнюють інформацію щодо постраждалих та завданих пошкоджень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 565-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Кіпер
Фото: Олег Кіпер