ПСЖ – Інтер: суперкомп’ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів-2025

Суперкомп’ютер аналітичного порталу Opta оцінив шанси Парі Сен-Жермен та Інтера здобути трофей Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Переможець матчу ПСЖ – Інтер визначиться 31 травня у фінальній грі у Мюнхені на Альянц-Арені.

ПСЖ – Інтер: хто фаворит фіналу ЛЧ-2025

Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів-2025 суперкомп’ютера Opta вважає чинних чемпіонів Франції – ПСЖ.

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Шанси підопічних Луїса Енріке здобути трофей оцінюють у 53,6%. Імовірність успіху міланського Інтера становить 46,4%.

У півфіналах Ліги чемпіонів ПСЖ двічі обіграв Арсенал (1:0, 2:1), а Інтер за сумою двох матчів здолав іспанську Барселону (3:3, 4:3).

Для Парі Сен-Жермен це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. Востаннє парижани грали у вирішальному матчі головного футбольного єврокубка у 2020 році, коли програли мюнхенській Баварії.

Для Інтера це другий фінал за три сезони та сьомий загалом. Нерадзуррі тричі піднімали трофей у сезонах: 1963/64, 1964/65 та 2009/10. А 2023 року Інтер поступився у фіналі англійському Манчестер Сіті.

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