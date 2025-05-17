Крістал Пелес обіграв Манчестер Сіті та вперше в історії виграв Кубок Англії

Футбольний клуб Крістал Пелес вперше у своїй історії виграв Кубок Англії, здолавши у вирішальному матчі Манчестер Сіті.

Матч Крістал Пелес – Манчестер Сіті відбувся на стадіоні Вемблі у Лондоні та завершився з рахунком 1:0 на користь орлів.

Крістал Пелес – Манчестер Сіті: як минув матч

Для лондонського клубу Крістал Пелес це перший великий трофей в історії. За свою історію орли тричі грали у фіналах Кубка Англії, але два попередні рази зазнавали поразок – у 1990 та 2016 роках.

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Єдиний гол у матчі забив англійський півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе на 16-й хвилині після асисту від Даніеля Муньйоса.

А героєм матчу став воротар орлів Дін Гендерсон, який парирував удар Омара Мармуша на 33-й хвилині. Водночас, перед цим йому пощастило уникнути червоної картки за те, що вибив рукою м’яча з-під ніг Ерлінга Голанда за межами карного майданчика.

У другому таймі Крістал Пелес вийшов вперед після удару Муньйоса, але арбітр скасував гол після перегляду відеоповтору через офсайд.

— Я не знаю, що сказати. Я можу тільки дякувати Богу, тому що… у мене немає слів. Це щось особливе. Це те, про що я мріяв, для себе і цього клубу. Хто б міг подумати, що ми це зробимо? Сьогодні ми увійшли в історію, – сказав після матчу Еберечі Езе, якого цитує The Guardian.

Для команди Хосепа Гвардіоли поразка у фіналі Кубка Англії від Крістал Пелес означає, що у цьому сезоні вони залишаться без трофея в Англії. Раніше англійську Прем’єр-лігу достроково виграв Ліверпуль, а переможцем Кубка англійської ліги став Ньюкасл Юнайтед.

Також для Сіті це другий поспіль програний фінал Кубка Англії – минулого року вони поступилися Манчестер Юнайтед.

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