Збірна Мексики обіграла команду ПАР у матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу-2026. Зустріч завершилася трьома вилученнями.

Матч Мексика – ПАР відбувся у Мехіко на стадіоні Ацтека та завершився з рахунком 2:0 на користь мексиканської команди.

Мексика – ПАР: як минув матч-відкриття ЧС-2026

Рахунок у матчі відкрив Хуліан Кіньонес на дев’ятій хвилині. Та ще до перерви мав нагоду відзначитися дублем.

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На початку другого тайму з поля вилучили гравця Південної Африки Яя Сітхоле за фол проти Браяна Гутьєрреса.

На 67-й хвилині матчу форвард мексиканців Рауль Хіменес подвоїв перевагу своєї команди.

А наприкінці зустрічі збірна ПАР заробила ще одну червону картку – арбітр після перегляду VAR вилучив з поля форварда африканської збірної Тхемба Зване за удар суперника по обличчю.

Втім, мексиканці згодом також догравали матч уменшості. На другій компенсованій хвилині поле достроково залишив Сесар Монтес за фол останньої надії.

Зазначимо, що це перший матч чемпіонату світу, в якому було показано три прямі червоні картки з часів гри між між Південною Африкою і Данією у 1998 році. Тоді африканці отримали одну червону, а данці – дві.

Матч між Мексикою та ПАР відбувся у групі А. Після гри Мексика набрала три очки і посіла перше місце в турнірній таблиці. 12 червня в межах матчу першого туру в цій групі зустрінуться Південна Корея та Чехія.

У 2-му турі мексиканська національна команда зіграє з Південною Кореєю (19 червня), а в третьому з Чехією (25 червня). ПАР у другому турі зустрічнеться з Чехією (18 червня), а в третьому — з Південною Кореєю (25 червня).

Факти ICTV пропонують розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026.

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