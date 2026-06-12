Сьогодні, 12 червня, професійне свято відзначають українські працівники фондових ринків.

У світі на цю дату припадає низка різноманітних подій – це Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день шиїтів, Міжнародний день дубляжу, День Супермена, Міжнародний день кашаси, День червоної троянди, Зміїне свято та Міжнародний день фалафелю.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

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Факти ICTV детально розкажуть про історію кожного зі свят 12 червня, а також про те, хто сьогодні відзначає іменини, які народні прикмети побутували серед українців, що варто і чого не варто робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 12 червня 2026 року

Православні віряни вшановують пам’ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

Преподобний Онуфрій Великий був єгипетським пустельником, який провів 60 років у самотності, віддаючись молитвам і посту.

Преподобний Петро Афонський також був пустельником, який після полону і чудесного звільнення прийняв чернецтво і провів багато років у молитвах на горі Афон.

Який сьогодні, 12 червня 2026 року, день в Україні

В Україні відзначають День працівника фондового ринку – доволі молоде професійне свято, започатковане у 2008 році.

Цей день присвячений фахівцям, які працюють з цінними паперами – від ощадних депозитів до облігацій та інвестиційних сертифікатів.

Метою свята є не лише вшанування їхньої старанної праці, а й привернення уваги до важливої ролі фондового ринку у залученні інвестиційного капіталу для розвитку ринкової економіки країни.

Хто святкує день ангела 12 червня 2026 року

Цього дня свої іменини відзначають чоловіки та хлопчики, що носять імена Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, а також жінки та дівчата з ім’ям Ганна.

Що не можна робити 12 червня 2026 року

Заборонено лихословити та сваритися.

Не рекомендується лягати спати до півночі. Згідно з повір’ями, якщо заснути раніше цього часу, то всі задумані плани та мрії можуть не здійснитися.

Не можна розповідати про сни. Вважається, що розповідь про побачене уві сні може завадити його здійсненню.

Заборонено вбивати змій. Цей день, який в народі називають Зміїним святом, є часом, коли змії особливо активні, їхнє вбивство, за легендами, загрожує нещастям.

Не можна нічого підіймати із землі, особливо гроші.

Що можна робити сьогодні

Цей день традиційно вважається сприятливим для риболовлі. Наші предки часто йшли на водойми, а потім готували смачну юшку з улову.

Також 12 червня можна займатися посадкою пізніх овочів та виривати бур’яни на городі, оскільки це вважалося сприятливим часом для таких робіт.

Важливо також дотримуватися традиції сіяти зерно: до обіду сіяли світле зерно (пшеницю, овес), а після обіду – темне (гречку), вірячи, що це гарантує хороший урожай.

Народні прикмети на 12 червня 2026 року

Ластівки високо літають – дощу не буде.

Туман і роса увечері – найближчими днями чекайте на ясну погоду.

Хмари білого кольору – можливий град.

Коники голосно скрекочуть – до гарної погоди.

Веселка на небі з’явилася – до спекотного червня.

Якщо бузина вже відцвіла – осінь буде пізньою.

Золоте небо на заході віщує сильний вітер, червоне – спеку.

Шипшина густо цвіте – до суворої та сніжної зими.

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