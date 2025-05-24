Шахтар звільнив Пушича з посади головного тренера
Шахтар оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером Маріно Пушичем. Також клуб залишить його тренерський штаб.
Про це повідомила пресслужба ФК Шахтар на офіційному сайті.
Пушича звільнено з Шахтаря
— ФК Шахтар оголошує про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб, – йдеться у заяві.
Інформацію про звільнення фахівця повідомили після матчу останнього туру УПЛ сезону-2024/25, в якому Шахтар зіграв унічию з Рухом – 1:1.
Причину завершення співпраці з Пушичем у Шахтарі не назвали, але побажали нових професійних звершень.
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Для гірників сезон-2024/25 став найгіршим за 29 років, адже команда фінішувала на третьому місці у чемпіонаті України.
Маріно Пушич очолив донецький клуб у жовтні 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч: 44 перемоги, 13 нічиїх та 14 поразок.
Під керівництвом Пушича гірники оформили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли 15-й у своїй історії Кубок України у сезоні-2024/25.
Головним кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря називають наставника турецького Еюпспора Арду Турана. Кілька днів тому повідомлялося, що він нібито вже підписав контракт із гірниками.