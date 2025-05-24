Шахтар звільнив Пушича з посади головного тренера

Шахтар оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером Маріно Пушичем. Також клуб залишить його тренерський штаб.

Про це повідомила пресслужба ФК Шахтар на офіційному сайті.

Пушича звільнено з Шахтаря

— ФК Шахтар оголошує про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб, – йдеться у заяві.

Інформацію про звільнення фахівця повідомили після матчу останнього туру УПЛ сезону-2024/25, в якому Шахтар зіграв унічию з Рухом – 1:1.

Зараз дивляться

Причину завершення співпраці з Пушичем у Шахтарі не назвали, але побажали нових професійних звершень.

View this post on Instagram A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Для гірників сезон-2024/25 став найгіршим за 29 років, адже команда фінішувала на третьому місці у чемпіонаті України.

Маріно Пушич очолив донецький клуб у жовтні 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч: 44 перемоги, 13 нічиїх та 14 поразок.

Під керівництвом Пушича гірники оформили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли 15-й у своїй історії Кубок України у сезоні-2024/25.

Головним кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря називають наставника турецького Еюпспора Арду Турана. Кілька днів тому повідомлялося, що він нібито вже підписав контракт із гірниками.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.