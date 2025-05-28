Відігралася після 0:4: Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2025. Вона стала третьою українкою, яка вийшла до цієї стадії.
У двох сетах Даяна здолала 11-ту сіяну “нейтральну” Діану Шнайдер, яка має паспорт РФ, із рахунком 7:5, 7:5.
Ястремська обіграла Шнайдер на Роллан Гаррос
Тенісистки провели на корті 1 годину та 51 хвилину, за які Даяна зробила чотири ейси, припустилася більше невимушених помилок (39:13), але мала майже уп’ятеро більше віннерів – 42:9.
У першому сеті суперниця зробила ривок у 4:0, але Даяна змогла перевернути хід зустрічі, вигравши п’ять геймів поспіль. Вирішальним став 12-й гейм на подачі росіянки, який взяла Ястремська.
У другій партії суперниці двічі обмінялися брейками, а у 12-му геймі на подачі Шнайдер українка з першого разу реалізувала матчпойнт.
Наступною суперницею Ястремської стане ще одна “нейтральна” тенісистка Людмила Самсонова.
Зазначимо, що у другому колі інша українка Юлія Стародубцева вибила зі змагань іншу росіянку Анастасію Потапову.