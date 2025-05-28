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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Стародубцева обіграла росіянку і вийшла до третього кола Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше у кар’єрі подолала другий раунд турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

У двох сетах вона перемогла “нейтральну” Анастасію Потапову з паспортом РФ з рахунком 7:6 (7:4), 6:2.

Стародубцева вибила росіянку з Ролан Гаррос

Тенісистки провели на корті 1 годину та 42 хвилини, за які Стародубцева зробила один ейс, мала менше віннерів (12:21), але припустилася удвічі менше невимушених помилок – 27:46.

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На старті першої партії Юлія з брейком повела 2:0, але росіянці вдалося взяти наступну подачу Юлії. Тенісистки ще раз обмінялися брейками в 11 та 12 геймах, після чого гра перейшла на тайбрейк, де українка записала у свій актив чотири мінібрейки та реалізувала сетпойнт.

Другий сет Стародубцева розпочала з ривка 3:0, але Потаповій вдалося скоротити розрив до 2:4. Втім наступні два розіграші були за українкою, яка реалізувала матчпойнт з першого разу.

Наступною суперницею Юлії стане четверта ракетка світу Жасмін Паоліні з Італії, яка у другому колі обіграла австралійку Айлу Томлянович. Це буде їхня перша очна зустріч на корті.

Для Стародубцевої це перший вихід до третього кола Ролан Гаррос у кар’єрі. До основної сітки цього Grand Slam вона потрапила у статусі лакілузера та у першому колі обіграла німкеню Тамару Корпач.

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