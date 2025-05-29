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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

ПСЖ – Інтер: прогноз на фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ Інтер
Фото: Getty Images, Depositphotos

У матчі ПСЖ – Інтер визначиться новий володар трофею Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2024/25. Гра відбудеться у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені (Німеччина).

Початок матчу ПСЖ – Інтер – о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Інтер: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Інтер є підопічні Луїса Енріке.

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Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 2.22. Успіх Інтера оцінюють в 3.40. Нічийний результат матчу ПСЖ – Інтер в основний час – 3.35.

Ймовірність того, фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму оцінюється у 6.00, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.50.

Найбільш імовірним результатом матчу ПСЖ – Інтер букмекери вважають рахунок 1:1 після основного часу – коефіцієнт 5.80. Або ж перемогу парижан 1:0 – прогноз 8.40.

Раніше команди зустрічалися між собою лише у товариських матчах, а також у 2016 році на виставковому турнірі Міжнародний кубок чемпіонів, де ПСЖ здолав Інтер 3:1.

Інтер виборов путівку до фіналу у двоматчевому протистоянні з Барселоною, а ПСЖ здолав у півфіналі лондонський Арсенал.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський Реал, який у фіналі 2024 року обіграв дортмундську Боруссію.

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Інтер, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Футбол
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