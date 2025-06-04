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Календар матчів збірної України з футболу у 2025 році

збірна України з футболу
Фото: Getty Images

У 2025 році на збірну України з футболу чекають матчі відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймуть три країни – Канада, США та Мексика.

У березні підопічні Сергія Реброва грали за вихід до елітного дивізіону Ліги націй, але поступилися Бельгії за сумою двох ігор.

Загалом зараз відомо про десять матчів у календарі збірної України у 2025 році.

Зараз дивляться

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів збірної України у 2025 році.

Матчі збірної України 2025 рік: календар

Ліга націй. Плейоф за вихід у Лігу А

  • 20 березня, 21:45. Україна – Бельгія – 3:1;
  • 23 березня, 21:45. Бельгія – Україна – 3:0.

Товариський турнір Canadian Shield-2025

  • 7 червня, 22:30. Канада – Україна;
  • 11 червня, 00:00. Нова Зеландія – Україна.

ЧС-2026. Відбір у групі D

  • 5 вересня, 21.45. Україна – Франція;
  • 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна;
  • 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна;
  • 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан;
  • 13 листопада, 21.45. Франція – Україна;
  • 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія.

У чемпіонаті світу з футболу 2026 року вперше візьмуть участь 48 національних збірних. Європа на турнірі буде представлена 16 командами.

За регламентом, команда-переможець групи напряму вийде на Мундіаль.

12 збірних, які посядуть друге місце у групах, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй на основі загального рейтингу турніру, будуть розділені на чотири шляхи плейоф. Переможець кожного шляху вийде на ЧС-2026.

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