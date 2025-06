Бій Усик – Дюбуа: дата та місце поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Бій-реванш українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 19 липня. Дійство відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі.

Про це спершу повідомило видання The Ring, а згодом офіційно підтвердила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Так, спочатку боксери мали зустрітися на ринзі 12 липня, в той же день, що і шоу Ring Magazine за участю Едгара Берланга – Хамза Шираза та Шакура Стівенсона – Вільяма Зепеди в Нью-Йорку.

Однак згодом поєдинок перенесли на 19 липня. На кону стоятимуть усі чотири ключові пояси гевівейту: Усик володіє титулами WBC, WBA та WBO, а британський боксер є чемпіоном IBF.

nfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown

Згодом було опубліковано промо-ролик до бою-реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.

It’s ???????????? on the line at Wembley ????️@DynamiteDubois looks to become the first British Undisputed Heavyweight Champion this century in a collosal rematch with @usykaa ????

Watch worldwide on DAZN ????

Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMIJe#UsykDubois2 |… pic.twitter.com/CfFFetn2W6

— Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025