Усик – Дюбуа 2: які гонорари отримають боксери за реванш
19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року – реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.
Цей бій стане другою спробою спортсменів з’ясувати, хто ж гідний володіти всіма головними титулами в надважкій вазі. На кону поєдинку Усик Дюбуа 2 звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті та безпрецедентні суми гонорарів.
Скільки заробить Усик за бій реванш з Дюбуа та які гонорари боксерів, читайте в нашому матеріалі.
Усик – Дюбуа: скільки зароблять боксери
За бій реванш Усик – Дюбуа гонорари боксерів не однакові. Загальний гонорар Усик – Дюбуа становитиме 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 203,5 мільйона доларів США.
Основна частина цієї суми дістанеться українцю. Він отримає 132,28 мільйона доларів, що становить 65% від загального фонду.
Скільки грошей отримає Дюбуа: гонорар за бій з Усиком
Володар поясу IBF Даніель Дюбуа, отримає 71,22 мільйона доларів (35%). Для обох бійців це будуть найбільші гонорари у кар’єрі. До цього найвищим заробітком Усика були 114 мільйонів доларів за реванш із Тайсоном Ф’юрі, тоді як Дюбуа за бій проти Ентоні Джошуа у 2024 році заробив близько 15 мільйонів доларів.
Чому гонорари Усика і Дюбуа за бій реванш не однакові
Такий перекіс за поєдинок Усик Дюбуа 2 у гонорарах пояснюється статусом українця. Усик виходить на реванш як володар трьох титулів – WBA, WBO та WBC. Його домінування в дивізіоні та ринкова вартість значно вища, ніж у суперника.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував суперника у дев’ятому раунді та впевнено захистив свої чемпіонські пояси.
Тепер же Дюбуа отримає шанс на реванш на домашньому для себе рингу, в Лондоні. Поєдинок транслюватимуть у понад 100 країнах світу, і він стане лише другим випадком в історії боксу, коли на кону стоятимуть усі чотири головні чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні.