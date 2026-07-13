Російські окупаційні війська перетворили захоплену Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росія перетворила ЗАЕС на військову базу: що відомо

За інформацією ГУР, військова техніка окупантів розміщена безпосередньо у машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків Запорізької АЕС, хоча всі шість реакторів перебувають у стані холодного зупину.

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У підвальних приміщеннях та бомбосховищах російські військові облаштували склади зброї, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні позиції та ракетні комплекси.

Крім цього, боєприпаси та військову техніку зберігають під технічними переходами й естакадами, які з’єднують енергоблоки з іншими будівлями станції.

У розвідці також повідомили, що окупанти розгорнули на території ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу Гербера-Сікер та Герань-Сікер. До цих робіт, за даними ГУР, залучають працівників спеціальної економічної зони “Алабуга”, серед яких є неповнолітні студенти.

Окремі технічні приміщення поблизу колишнього Каховського водосховища росіяни замінували. Охорону станції забезпечує контингент Росгвардії чисельністю близько 1,5 тис. військових.

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У ГУР наголошують, що експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень ЗАЕС. Усі інспекції проводяться лише за погодженими маршрутами, що не дає можливості повною мірою оцінити реальний стан об’єкта.

Ще однією серйозною проблемою залишається електроживлення станції. До окупації ЗАЕС мала десять ліній зовнішнього електропостачання, а зараз працює лише одна. 3 липня 2026 року на станції стався вже 21-й блекаут від початку повномасштабної війни.

За даними розвідки, окупаційна влада також не підтримує необхідний рівень води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 12,86 метра за мінімально необхідних 15 метрів. Із 57 глибинних свердловин лише 11 обладнані насосами необхідної потужності.

Крім того, на станції триває дефіцит персоналу. Якщо до повномасштабного вторгнення на ЗАЕС працювали близько 11 тис. людей, то зараз — приблизно 7,5 тис.

Працівників змушують укладати контракти з Росатомом, а частину персоналу замінили спеціалістами з РФ, які, за оцінкою ГУР, не мають достатньої кваліфікації для роботи саме на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що у червні Енергоатом повідомляв, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС вдалося відновити зовнішнє електропостачання після триденного блекауту. Станцію знову підключили до єдиної повітряної лінії напругою 330 кВ, яка забезпечує її власні потреби.

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