Чекав надто довго: Джозеф Паркер заявив про бажання битися з Усиком

Володар тимчасового поясу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер привітав абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика з перемогою над британцем Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбувся на переповненій арені Вемблі у Лондоні та завершився достроковою перемогою українця у п’ятому раунді.

На своїй сторінці у соцмережі Twitter (X) боксер із Нової Зеландії опублікував відео, в якому привітав Усика з перемогою.

Водночас він написав, що вони скоро побачаться, натякаючи на можливий бій у майбутньому.

— Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось, – написав Паркер.

Well done @usykaa . Rest up and I will see you soon

: @kerryrusselltv pic.twitter.com/07flJQzWbC

— Joseph Parker (@joeboxerparker) July 19, 2025