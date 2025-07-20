Чекав надто довго: Джозеф Паркер заявив про бажання битися з Усиком

Володар тимчасового поясу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер привітав абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика з перемогою над британцем Даніелем Дюбуа.

Поєдинок відбувся на переповненій арені Вемблі у Лондоні та завершився достроковою перемогою українця у п’ятому раунді.

Джозеф Паркер хоче бій з Усиком

На своїй сторінці у соцмережі Twitter (X) боксер із Нової Зеландії опублікував відео, в якому привітав Усика з перемогою.

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Водночас він написав, що вони скоро побачаться, натякаючи на можливий бій у майбутньому.

— Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось, – написав Паркер.

Well done @usykaa . Rest up and I will see you soon

: @kerryrusselltv pic.twitter.com/07flJQzWbC — Joseph Parker (@joeboxerparker) July 19, 2025

Окремо у коментарі Pro Boxing Fans боєць висловив надію, що одного дня він проведе бій з непереможним Усиком. Паркер заявив, що чекав цього “надто довго”.

— Я чекатиму на свою можливість і подивлюся, чи він надасть мені шанс. Сподіваюся, ми зможемо розділити ринг для великого бою. Він – винятковий боєць, дуже сильний, постійно тримає у напрузі. Цей поєдинок був по-справжньому видовищним.

Я сидів на краєчку свого місця і думав: Що ж буде далі? Тепер маємо скласти план. Я повинен вийти на ринг і битися. Я чекав надто довго, – заявив Паркер.

Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді бою-реваншу на Вемблі. Завдяки перемозі українець знову об’єднав пояси у надважкій вазі та став дворазовим абсолютним чемпіоном гевівейту.

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