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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
1 хв.

Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою

Усик Дюбуа текстова трансляція
Фото: Факти ICTV

Бій-реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі у Лондоні.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.

19 Липня, 19:26

Дорофєєва виконає гімн України

Гімн України перед поєдинком Усик – Дюбуа виконає співачка Надя Дорофєєва.

— Одна з найвідоміших попзірок України DOROFEEVA виконає національний гімн, підтримуючи українського чемпіона, — повідомили організатори бою-реваншу з промоутерської компанії Queensberry Promotions.

Зазначимо, що музична виконавиця, як й Олександр Усик, – родом із Криму.

Надя Дорофєєва

Фото: Надя Дорофєєва/Instagram

19 Липня, 19:17

Усик – Дюбуа: прогноз букмекерів на реванш

На думку букмекерів, фаворитом бою Усик – Дюбуа є український боксер.

Ставки на перемогу Олександра приймають із коефіцієнтом 1.28, успіх британця оцінюється котируванням 4.00. На нічию дають 17.00.

19 Липня, 19:10

Хто покаже бій Усик – Дюбуа 2

Пряму трансляцію Усик – Ф’юрі 2 любителі боксу в Україні зможуть подивитися на платформі Megogo.

Детальніше за цим посиланням.

19 Липня, 19:08

Вітаємо на текстовій онлайн-трансляції бою-реваншу Усик – Ф’юрі.

Перш ніж на ринг вийдуть головні герої цього вечора, відбудуться п’ять боїв в андеркарді:

  • Лоуренс Околі (Велика Британія) – Кевін Лерена (ПАР) – (10 раундів);
  • Даніель Лапін (Україна) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія) – (10 раундів);
  • Лаша Гурулі (Грузія) – Джеймс Френсіс (Велика Британія) – (10 раундів);
  • Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес (Велика Британія) – (10 раундів);
  • Адам Хамед (ОАЕ) – Езекіель Грегорес (Аргентина) – (6 раундів).

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