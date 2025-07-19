Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою

Бій-реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі у Лондоні.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.