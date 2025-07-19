Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Бій-реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на арені Вемблі у Лондоні.
На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.
Дорофєєва виконає гімн України
Гімн України перед поєдинком Усик – Дюбуа виконає співачка Надя Дорофєєва.
— Одна з найвідоміших попзірок України DOROFEEVA виконає національний гімн, підтримуючи українського чемпіона, — повідомили організатори бою-реваншу з промоутерської компанії Queensberry Promotions.
Зазначимо, що музична виконавиця, як й Олександр Усик, – родом із Криму.
Усик – Дюбуа: прогноз букмекерів на реванш
На думку букмекерів, фаворитом бою Усик – Дюбуа є український боксер.
Ставки на перемогу Олександра приймають із коефіцієнтом 1.28, успіх британця оцінюється котируванням 4.00. На нічию дають 17.00.
Хто покаже бій Усик – Дюбуа 2
Пряму трансляцію Усик – Ф’юрі 2 любителі боксу в Україні зможуть подивитися на платформі Megogo.
Детальніше за цим посиланням.
Вітаємо на текстовій онлайн-трансляції бою-реваншу Усик – Ф’юрі.
Перш ніж на ринг вийдуть головні герої цього вечора, відбудуться п’ять боїв в андеркарді:
- Лоуренс Околі (Велика Британія) – Кевін Лерена (ПАР) – (10 раундів);
- Даніель Лапін (Україна) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія) – (10 раундів);
- Лаша Гурулі (Грузія) – Джеймс Френсіс (Велика Британія) – (10 раундів);
- Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес (Велика Британія) – (10 раундів);
- Адам Хамед (ОАЕ) – Езекіель Грегорес (Аргентина) – (6 раундів).