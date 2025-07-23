Украинская шпажистка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию в грузинском Тбилиси.

Она стала лишь пятой украинкой среди женщин и мужчин, кто завоевал звание чемпиона мира по фехтованию.

Харькова — чемпионка мира по фехтованию

Влада Харькова начала выступления с 1/32 финала, одолев представительницу Швейцарии Фиону Гац со счетом 15:9. Следующей соперницей украинки была британка Джулия Карон, у которой она вырвала победу в один укол — 15:14.

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В четвертьфинал Харькова пробилась благодаря победе над венгеркой Бланкой Надь (15:9).

Далее ее ждала француженка Элоиз Ванриссель (15:14), а в полуфинале она встретилась с лидером мирового рейтинга Сон Се Ра. Представительницу Южной Кореи она также одолела с разницей в один укол — 15:14.

Поединок за золото был не менее напряженным, но и там Харькова вырвала победу в один укол у эстонки Катрины Лехис, которая является бронзовым призером Олимпиады-2020. С результатом 15:14 Харькова стала новой чемпионкой мира в шпаге.

До сих пор только одной украинке удавалось завоевать золото чемпионата мира в шпаге — Наталье Конрад в 2003 году. В целом Харькова стала лишь пятой украинской чемпионкой мира по фехтованию.

Также золото ЧМ выигрывали Сергей Голубицкий в рапире, Владимир Лукашенко в сабле и Ольга Харлан в сабле.

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