Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Роман Свічкар приніс Україні перше за 31 рік золото ЧЄ у чоловічій шпазі

Роман Свічкар

Український шпажист Роман Свічкар виграв золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування, який напередодні стартував в італійському місті Генуя.

Для України це перше золото у чоловічій одиночній шпазі на чемпіонатах Європи з 1994 року.

Роман Свічкар – чемпіон Європи-2025 з фехтування

У фіналі суперником 31-річного Свічкара був господар доріжки Маттео Гарассі, якого він здолав із рахунком з рахунком 15:11.

Зараз дивляться

У півфіналі Роман переміг чемпіона Олімпіади-2024 у складі команди Угорщини Гергея Шіклоші. А у чвертьфіналі здолав швейцарця Алексіса Баярда.

Для збірної України це перше золото на цьогорічному чемпіонаті Європи з фехтування .

Зазначимо, що востаннє золото Євро у чоловічій шпазі здобував Віталій Агєєв ще у 1994 році. Бронзові нагороди у цій дисципліні у різні роки вигравали Дмитро Чумак (2005) та Богдан Нікішин (2016, 2018).

Також срібло чемпіонату Європи виграла виграла українська шаблістка Аліна Комащук. У фіналі вона поступилася четвертому номеру світового рейтингу, французці Сарі Нучі із рахунком 7:15.

На шляху до фіналу Комащук пройшла польку, а у чвертьфіналі перемогла італійку Маріеллу Віале.

Читайте також
Ольга Харлан не увійшла до заявки збірної на Євро-2025: причина
Ольга Харлан

Фото: FIE

Пов'язані теми:

ФехтуванняЧемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь