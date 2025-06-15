Роман Свічкар приніс Україні перше за 31 рік золото ЧЄ у чоловічій шпазі
Український шпажист Роман Свічкар виграв золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування, який напередодні стартував в італійському місті Генуя.
Для України це перше золото у чоловічій одиночній шпазі на чемпіонатах Європи з 1994 року.
Роман Свічкар – чемпіон Європи-2025 з фехтування
У фіналі суперником 31-річного Свічкара був господар доріжки Маттео Гарассі, якого він здолав із рахунком з рахунком 15:11.
У півфіналі Роман переміг чемпіона Олімпіади-2024 у складі команди Угорщини Гергея Шіклоші. А у чвертьфіналі здолав швейцарця Алексіса Баярда.
Для збірної України це перше золото на цьогорічному чемпіонаті Європи з фехтування .
Зазначимо, що востаннє золото Євро у чоловічій шпазі здобував Віталій Агєєв ще у 1994 році. Бронзові нагороди у цій дисципліні у різні роки вигравали Дмитро Чумак (2005) та Богдан Нікішин (2016, 2018).
Також срібло чемпіонату Європи виграла виграла українська шаблістка Аліна Комащук. У фіналі вона поступилася четвертому номеру світового рейтингу, французці Сарі Нучі із рахунком 7:15.
На шляху до фіналу Комащук пройшла польку, а у чвертьфіналі перемогла італійку Маріеллу Віале.
Фото: FIE