Шахтар обіграв Бешикташ у матчі з шістьма голами у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар здобув перемогу над турецьким Бешикташем у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Матч Бешикташ – Шахтар відбувся на Бешикташ Парк у Стамбулі та завершився з рахунком 4:2 на користь гірників.

Бешикташ – Шахтар: як минув матч

Підопічні Арди Турана першими відкрили рахунок у матчі вже на сьомій хвилині зустрічі після удару Аліссона на сьомі хвилині зустрічі.

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На 28-й хвилині Егіналду подвоїв перевагу гірників після асисту від Аліссона. Проте на 40-й хвилині Таммі Ебрахам відіграв один м’яч із пенальті.

У другому таймі Кевін збільшив відрив Шахтаря, але наприкінці матчу португальський хавбек господарів Жоау Маріу зробив рахунок 2:3.

Фінальну крапку у матчі поставив Кевін у компенсований час, зафіксувавши 4:2 на користь підопічних Турана.

Бешикташ – Шахтар – 2:4

Голи: Аллісон, 7 Егіналду, 28 Кевін, 67, 90+7 – Ебрахам, 40 (пен.), Жоау Маріу, 87

Матч-відповідь команд відбудуться 31 липня на міському стадіоні імені Хенрика Реймана у польському Кракові.

Тріумфатор двоматчевого протистояння зіграє у наступному турі з командою, що програє у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Рейнджерс (Шотландія) –Панатінаїкос (Греція).

Якщо гірники не зможуть пройти Бешикташ, то продовжать виступи у Лізі конференцій, де зіграють із переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

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