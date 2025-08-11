Роналду і Джорджина Родрігес заручилися: фото каблучки з діамантом

Португальський футболіст Криштіану Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес після дев’яти років стосунків.

Про заручини з футболістом 31-річна модель оголосила у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши фото.

Роналду та Родрігес заручилися

Про заручини Криштіану Роналду та Джорджини Родрігес стало відомо у понеділок, 11 серпня, після того як модель опублікувала знімок рук та величезної діамантової каблучки.

Підтверджуючи заручини, уродженка Буенос-Айреса написала: Так, я згодна. У цьому і в усіх моїх життях.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

У новому сезоні реаліті-шоу Я – Джорджина на платформі Netflix Роналду, коментуючи причину, чому вони не одружилися, казав, що це станеться, коли вони це відчують.

– Це може статися через рік, через півроку або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться, – казав Криштіану.

Зі свого боку Джорджина зізналася, що її друзі часто дражнили її щодо того, коли вона вийде заміж.

Криштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках із 2016 року. Вони мають двох спільних доньок Алану та Беллу. Також вона є мачухою для трьох інших дітей футболіста.

