Український боєць Ярослав Амосов з перемоги над американцем Нілом Магні дебютував у промоушні UFC.

Бій Амосов – Магні відбувся у межах турніру Vegas 112 в американському Лас-Вегасі.

Ярослав Амосов дебютував у UFC

Амосов та Магні провели бій в октагоні у напівсередній ваговій категорії. Американець із 2013 року провів на професійному рівні 36 поєдинків, у яких здобув 24 перемоги та зазнав 12 поразок.

Ярослав одразу захопив ініціативу в октагоні, постійно тиснув на опонента та демонстрував впевнену роботу на ногах. Українець швидко підключав лоу- та хай-кіки, намагався покласти опонента, але американець втримався на ногах.

З другої спроби Амосову вдалося виконати тейкдаун. Після цього він виконав задушливий прийом на четвертій хвилині першого раунду.

JUST ADDED Neil Magny will welcome Yaroslav Amosov to the Octagon at #UFCVegas112! pic.twitter.com/NjqvZG9KDO — UFC (@ufc) November 26, 2025

Завдяки перемозі Ярослав здобув дебютну перемогу в UFC.

– Дякую UFC. Хочу сказати: привіт, UFC та хлопці до 170 фунтів. Це щасливий час. Звісно, це бій, ти можеш не знати, що станеться. Якщо б’єшся, маєш змогу перемагати – неважливо, як саме, – якщо хочеш йти крок за кроком, – сказав Амосов після перемоги.

Він зазначив, що для кожного спортсмена головною мрією є чемпіонський титул, і щоб досягти цієї мети, необхідно багато працювати, тренуватися та підходити до справи розумно.

