Українець Амосов з яскравої перемоги над Магні дебютував у UFC
- Перемога над Магні стала першою для Амосова у промоушні UFC.
- Амосов завершив бій задушливим прийомом на четвертій хвилині першого раунду.
Український боєць Ярослав Амосов з перемоги над американцем Нілом Магні дебютував у промоушні UFC.
Бій Амосов – Магні відбувся у межах турніру Vegas 112 в американському Лас-Вегасі.
Ярослав Амосов дебютував у UFC
Амосов та Магні провели бій в октагоні у напівсередній ваговій категорії. Американець із 2013 року провів на професійному рівні 36 поєдинків, у яких здобув 24 перемоги та зазнав 12 поразок.
Ярослав одразу захопив ініціативу в октагоні, постійно тиснув на опонента та демонстрував впевнену роботу на ногах. Українець швидко підключав лоу- та хай-кіки, намагався покласти опонента, але американець втримався на ногах.
З другої спроби Амосову вдалося виконати тейкдаун. Після цього він виконав задушливий прийом на четвертій хвилині першого раунду.
Neil Magny will welcome Yaroslav Amosov to the Octagon at #UFCVegas112! pic.twitter.com/NjqvZG9KDO
— UFC (@ufc) November 26, 2025
Завдяки перемозі Ярослав здобув дебютну перемогу в UFC.
– Дякую UFC. Хочу сказати: привіт, UFC та хлопці до 170 фунтів. Це щасливий час. Звісно, це бій, ти можеш не знати, що станеться. Якщо б’єшся, маєш змогу перемагати – неважливо, як саме, – якщо хочеш йти крок за кроком, – сказав Амосов після перемоги.
Він зазначив, що для кожного спортсмена головною мрією є чемпіонський титул, і щоб досягти цієї мети, необхідно багато працювати, тренуватися та підходити до справи розумно.