Грузинський боєць Мераб Двалішвілі втратив титул чемпіона UFC, поступившись Петру Яну на турнірі UFC 323 у Лас-Вегасі.

Бій відбувся на T-Mobile Arena у напівлегкій вазі до 61,2 кг.

Двалішвілі – Ян: результат бою

Бій тривав усі п’ять раундів та завершився поразкою Двалішвілі одноголосним рішенням суддів 46:49, 46:49, 45:48.

Поразка означає, що Двалішвілі не зміг продовжити свою вражаючу 14-матчеву переможну серію.

– Я намагався подарувати всім видовищний бій, але сьогодні я програв. Він був кращим, вітаю його, але я хочу реваншу, – сказав Двалішвілі в інтерв’ю після бою.

Двалішвілі не програвав з 21 квітня 2018 року з часу поразки від Рікі Саймона. Для грузинського бійця поєдинок проти Яна був четвертим захистом титулу у 2025 році.

Таким чином росіянин реваншувався за поразку від Двалішвілі у березні 2023 року, коли Мераб здолав його на турнірі UFC 221 одностайним рішенням суддів.

Тоді після перемоги над росіянином в октагоні Мераб виголосив гасла Слава Україні! та Слава Грузії! Він також заявив, що “нам потрібна лише свобода” та закликав зупинити війну.

Джерело : talkSPORT

