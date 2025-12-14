Украинский боец Ярослав Амосов с победы над американцем Нилом Магни дебютировал в промоушене UFC.

Бой Амосов – Магни состоялся в рамках турнира Vegas 112 в американском Лас-Вегасе.

Ярослав Амосов дебютировал в UFC

Амосов и Магни провели бой в октагоне в полусредней весовой категории. Американец с 2013 года провел на профессиональном уровне 36 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел 12 поражений.

Ярослав сразу захватил инициативу в октагоне, постоянно давил на оппонента и демонстрировал уверенную работу на ногах. Украинец быстро подключал лоу- и хай-кики, пытался положить оппонента, но американец удержался на ногах.

Со второй попытки Амосову удалось выполнить тейкдаун. После этого он выполнил удушающий прием на четвертой минуте первого раунда.

JUST ADDED Neil Magny will welcome Yaroslav Amosov to the Octagon at #UFCVegas112! pic.twitter.com/NjqvZG9KDO — UFC (@ufc) November 26, 2025

Благодаря победе Ярослав одержал дебютную победу в UFC.

– Спасибо UFC. Хочу сказать: привет, UFC и ребята до 170 фунтов. Это счастливое время. Конечно, это бой, ты можешь не знать, что произойдет. Если бьешься, имеешь возможность побеждать – неважно, как именно, – если хочешь идти шаг за шагом, – сказал Амосов после победы.

Он отметил, что для каждого спортсмена главной мечтой является чемпионский титул, и чтобы достичь этой цели, необходимо много работать, тренироваться и подходить к делу разумно.

