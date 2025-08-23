У боях проти російських загарбників загинув Олексій Хабаров – майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби та багаторазовий чемпіон країни.

Про це повідомили Спортивний комітет України та Федерація стрільби України.

Олексій Хабаров загинув

Олексія Хабарова вбито 19 серпня 2025 року під час вогневого контакту з ворогом у районі Шахового на Донеччині.

Зараз дивляться

– Україна втратила чемпіона та воїна. Але пам’ять про Олексія Хабарова житиме в його рекордах, у серцях вихованців, у вільній країні, за яку він віддав життя, – йдеться у повідомленні.

На захист країни спортсмен став у серпні 2023 року.

Олексій Хабаров родом із Горішніх Плавнів на Полтавщині. Був вихованцем місцевої ДЮСШ №1 і спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки.

У 2017 році він становив національний рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, набравши у фіналі 248,5 очка. Хабаров неодноразово перемагав на чемпіонатах і Кубках України, виборював медалі на міжнародних турнірах.

У листопаді 2024 року він здобув срібло на міжнародному турнірі в Румунії у міксті зі стрільби з гвинтівки, де виступав з Марією Шейніною.

Також Олексій заснував спортивно-стрілецький клуб Фенікс у Горішніх Плавнях, де навчав стрільби дітей і підлітків. Його вихованці вже ставали призерами чемпіонатів України.

Фото: Відділення НОК в Горішніх Плавнях

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.