Український скелетоніст Владислав Гераскевич має намір продовжувати захист своїх прав у судах швейцарської юрисдикції після дискваліфікації від участі у зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це сказав юрист Євген Пронін під час пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання про можливі подальші дії для захисту прав Гераскевича.

Захист прав Гераскевича у суді

За словами Проніна, у них є 30 діб на будь-які юридичні дії з позавчорашнього дня.

– У цій інстанції суду немає апеляцій і касацій. Є можливість звертатися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії. Але з приводу юрисдикції – це найлегше, що можна визначити. Тут найголовніше питання, чи ми йдемо далі. А вже яким чином – вирішимо, – сказав він.

Як стверджує правозахисник, до захисту долучиться команда європейських юристів, яка готова допомогти супроводжувати захист в швейцарській юрисдикції.

Водночас скелетоніст Гераскевич наголосив, що має наміри продовжувати боротися за свої права.

На його думку, спортсмени мали право перебувати на Олімпійських іграх у шоломі пам’яті під час змагань. Він вірить, що в майбутньому це відбудеться.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який був прапороносцем збірної на Олімпійських іграх-2026, отримав орден Свободи від президента Володимира Зеленського.

Це сталося після гучного скандалу в Мілані, де спортсмена дискваліфікували за намір виступати в шоломі пам’яті із зображеннями загиблих під час війни українських атлетів.

Міжнародний олімпійський комітет розцінив цей жест як порушення, а Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українця, підтримавши дискваліфікацію.

Однак за підготовленою Гераскевичем петицією Україна запровадила санкції проти 10 російських спортсменів, причетних до підтримки російської агресії та викрадення українських дітей.

