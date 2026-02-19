Гераскевич оскаржить дискваліфікацію на Олімпіаді-2026 у суді Швейцарії
- Владислав Гераскевич разом із командою європейських юристів готується оскаржувати свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 у Федеральному суді Швейцарії.
- Скелетоніст планує довести право спортсменів вшановувати пам’ять загиблих колег під час змагань, попри попередні відмови міжнародних інстанцій.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич має намір продовжувати захист своїх прав у судах швейцарської юрисдикції після дискваліфікації від участі у зимових Олімпійських іграх-2026.
Про це сказав юрист Євген Пронін під час пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання про можливі подальші дії для захисту прав Гераскевича.
Захист прав Гераскевича у суді
За словами Проніна, у них є 30 діб на будь-які юридичні дії з позавчорашнього дня.
– У цій інстанції суду немає апеляцій і касацій. Є можливість звертатися до Федерального суду Швейцарії. Хтось каже, що це має бути Верховний суд Швейцарії. Але з приводу юрисдикції – це найлегше, що можна визначити. Тут найголовніше питання, чи ми йдемо далі. А вже яким чином – вирішимо, – сказав він.
Як стверджує правозахисник, до захисту долучиться команда європейських юристів, яка готова допомогти супроводжувати захист в швейцарській юрисдикції.
Водночас скелетоніст Гераскевич наголосив, що має наміри продовжувати боротися за свої права.
На його думку, спортсмени мали право перебувати на Олімпійських іграх у шоломі пам’яті під час змагань. Він вірить, що в майбутньому це відбудеться.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який був прапороносцем збірної на Олімпійських іграх-2026, отримав орден Свободи від президента Володимира Зеленського.
Це сталося після гучного скандалу в Мілані, де спортсмена дискваліфікували за намір виступати в шоломі пам’яті із зображеннями загиблих під час війни українських атлетів.
Міжнародний олімпійський комітет розцінив цей жест як порушення, а Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українця, підтримавши дискваліфікацію.
Однак за підготовленою Гераскевичем петицією Україна запровадила санкції проти 10 російських спортсменів, причетних до підтримки російської агресії та викрадення українських дітей.