Чотириразовий переможець Формули-1 Макс Ферстаппен розмірковує над своїм майбутнім у королівських перегонах через невтішні виступи у новому сезоні після зміни болідів.

Про це пише видання The Athletic.

Ферстаппен про свої результати у Формулі-1

28-річний Ферстаппен фінішував восьмим на Гран-прі Японії в Сузуці, перетнувши фінішну лінію з відставанням у понад 30 секунд від переможця перегонів Кімі Антонеллі з Mercedes.

Це стало продовженням невдалого початку сезону для нідерландця. Йому не вдалося фінішувати вище шостого місця, тож Ферстаппен продовжує відкрито критикувати оновлення болідів, заявляючи, що йому не цікаво на них їздити.

У Сузуці Ферстаппен сказав журналістам, що він “вже навіть не розчарований, я вже пройшов цей етап”, але що він має “багато речей, які я повинен вирішити особисто”. На запитання, що він має на увазі, Ферстаппен відповів: Життя тут.

Про це він сказав після гонки в інтерв’ю BBC Sport додавши, що хоча він і надалі віддається справі на повну, робить це у спосіб, який “наразі не дуже здоровий, бо я не отримую задоволення від того, що роблю”.

– Коли ти на сьомому чи восьмому місці і тобі не подобається вся система, що стоїть за цим, для гонщика це не виглядає природно. Звісно, я намагаюся пристосуватися до цього, але мені не подобається, як доводиться виступати. Це справді суперечить суті гонок. І в якийсь момент, так, це просто не те, чим я хочу займатися, – сказав він.

На запитання, чи пов’язано це з можливим відходом із Формули-1 наприкінці сезону, Ферстаппен відповів:

– Саме про це я й кажу. Я розмірковую над усім, що відбувається в цьому паддоку. У приватному житті я дуже щасливий. Ти чекаєш на 24 етапи. Цього разу їх 22. Але зазвичай 24. І тоді ти просто думаєш: чи варто це того? Чи мені більше подобається бути вдома з родиною? Бачити друзів частіше, коли ти не отримуєш задоволення від свого спорту? – зазначив він.

Поточний контракт Ферстаппена з Red Bull діє до 2028 року, але, за повідомленнями ЗМІ, у його контракті є пункт, який дозволить йому розірвати угоду наприкінці року, якщо до певного моменту влітку він не потрапить до першої двійки чемпіонату світу.

Наразі це здається малоймовірним, зважаючи на домінуючий старт Mersedes на початку року та складний старт самого Ферстаппена, який залишив його на дев’ятому місці в чемпіонаті, відстаючи на 60 очок від Антонеллі та на 51 від Джорджа Рассела, що посідає друге місце.

