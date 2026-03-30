Четырёхкратный победитель Формулы-1 Макс Ферстаппен размышляет о своём будущем в королевских гонках из-за неутешительных результатов в новом сезоне после смены болидов.

Об этом пишет издание The Athletic.

Ферстаппен о своих результатах в Формуле-1

28-летний Ферстаппен финишировал восьмым на Гран-при Японии в Сузуке, пересек финишную черту с отставанием более чем в 30 секунд от победителя гонки Кими Антонелли из Mercedes.

Это стало продолжением неудачного начала сезона для голландца. Ему не удалось финишировать выше шестого места, поэтому Ферстаппен продолжает открыто критиковать обновления болидов, заявляя, что ему неинтересно на них ездить.

В Сузуке Ферстаппен сказал журналистам, что он “уже даже не разочарован, я уже прошел этот этап”, но что у него есть “много вещей, которые я должен решить лично”. На вопрос, что он имеет в виду, Ферстаппен ответил: Жизнь здесь.

Об этом он сказал после гонки в интервью BBC Sport, добавив, что хотя он и продолжает отдаваться делу на полную, делает это таким образом, который “сейчас не очень здоров, потому что я не получаю удовольствия от того, что делаю”.

– Когда ты на седьмом или восьмом месте и тебе не нравится вся система, стоящая за этим, для гонщика это не выглядит естественно. Конечно, я пытаюсь приспособиться к этому, но мне не нравится, как приходится выступать. Это действительно противоречит сути гонок. И в какой-то момент, да, это просто не то, чем я хочу заниматься, – сказал он.

На вопрос, связано ли это с возможным уходом из Формулы-1 в конце сезона, Ферстаппен ответил:

– Именно об этом я и говорю. Я размышляю обо всем, что происходит в этом паддоке. В личной жизни я очень счастлив. Ты ждешь 24 этапа. На этот раз их 22. Но обычно 24. И тогда ты просто думаешь: стоит ли это того? Или мне больше нравится быть дома с семьей? Видеть друзей чаще, когда ты не получаешь удовольствия от своего спорта? – отметил он.

Текущий контракт Ферстаппена с Red Bull действует до 2028 года, но, по сообщениям СМИ, в его контракте есть пункт, который позволит ему расторгнуть соглашение в конце года, если к определенному моменту летом он не попадет в первую двойку чемпионата мира.

На данный момент это кажется маловероятным, учитывая доминирующий старт Mercedes в начале года и сложный старт самого Ферстаппена, который оставил его на девятом месте в чемпионате, отставая на 60 очков от Антонелли и на 51 от Джорджа Рассела, занимающего второе место.

Связанные темы:

