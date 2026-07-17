Попри масштабні міжнародні санкції, Росія й надалі заробляє мільярди доларів на експорті нафти. Для цього Кремль активно використовує так званий тіньовий флот.

Це танкери, які допомагають перевозити енергоносії в обхід обмежень. Саме ці доходи залишаються одним із джерел фінансування війни проти України.

Щоб ускладнити роботу цієї схеми, 6 липня 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ розпочали спеціальну операцію МоЛоЧКа, мета якої — порушити морську логістику Росії та вивести з ладу судна, які перевозять нафту, пальне й інші вантажі в обхід санкцій.

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При цьому українські військові наголошують, що головне завдання – не затопити кораблі, а зробити так, щоб вони більше не могли виконувати свої рейси.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про “тіньовий флот” Росії, його приблизну чисельність та результати операції МоЛоЧКа.

Що таке операція МоЛоЧКа

Операцію проводять Сили безпілотних систем України. Вона спрямована проти суден, які забезпечують роботу російського “тіньового флоту” та допомагають країні-агресорці обходити нафтові санкції.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) розповів, що назва операції МоЛоЧКа має цілком конкретне значення. За його словами, це абревіатура фрази Москва ляже через Крим, а жодних прихованих сенсів у ній немає.

Мадяр також пояснив, що удари по “фідерному флоту” мають стратегічне значення для України. Саме такі судна забезпечують перевалку російської нафти, допомагаючи їй потрапляти на великі танкери.

Через мілководдя Азовського моря та Волго-Донського каналу великотоннажні судна не можуть заходити до окремих портів, тому Росія змушена використовувати менші кораблі для доставки нафти до пунктів перевалки в Чорному морі.

Ураження танкерів і буксирів ускладнює постачання пального до тимчасово окупованого Криму.

За словами командувача СБС, альтернативні шляхи доставки, автомобільні дороги та залізниця, також перебувають під вогневим контролем українських військових. Це створює для російської логістики додаткові труднощі та обмежує її можливості забезпечувати окупаційні сили.

Головна ціль операції – паралізувати логістику нафти, палива та інших вантажів, які Росія перевозить морем. Саме тому безпілотники завдають ударів так, щоб максимально вивести судна з експлуатації, але не спричинити масштабних розливів нафти.

За словами Мадяра, кінцева мета – перетворити кожен такий плавзасіб на судно, яке більше не зможе виконувати свої функції.

“Тіньовий флот” Росії: кількість суден

Точної відповіді на питання, скільки в Росії танкерів “тіньового флоту”, немає. Різні українські відомства та експерти називають різні цифри, оскільки використовують різні підходи до підрахунку.

Так, за даними Міноборони, “тіньовий флот” Росії налічує понад 1 500 танкерів. Із них 340 суден вважаються ключовими для експорту російської нафти, а 65 є ядром “тіньового флоту”.

Санкції вже запроваджено проти понад 610 танкерів, які беруть участь у перевезенні російських енергоресурсів.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначає, що “тіньовий флот” РФ важко точно підрахувати.

За його словами, усе залежить від методики підрахунку. Одні експерти включають до цієї категорії лише судна, які системно перевозять російську нафту. Інші враховують також танкери, що виконували лише поодинокі рейси, або судна невеликого тоннажу.

Саме тому в різних дослідженнях різні оцінки. За словами Власюка, загалом кількість танкерів “тіньового флоту” Росії може становити від 800 до 1 200 суден.

Проте, якщо оцінювати лише так зване ядро “тіньового флоту”, цифра буде меншою. За українськими даними, у 2024-2026 роках до нього належать понад 400 танкерів, які здійснили щонайменше три рейси з російських портів.

Із цієї кількості 81 судно досі не перебуває під санкціями. Також Власюк звернув увагу, що дедалі більше таких суден переходять під російський прапор.

Скільки суден уже уразила Україна

Операція МоЛоЧКа триває зовсім недовго, однак українські військові вже повідомляють про десятки успішних ударів.

За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), станом на 17 липня 2026 року українським безпілотникам вдалося уразити 159 суден зі складу російського “тіньового флоту”.

Із них 117 суден були уражені в Азовському морі, ще 42 — у Чорному.

Лише протягом 17 липня під удар потрапили 12 суден. З них дев’ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

Скільки танкерів “тіньового флоту” РФ знищила Україна

Саме це запитання найчастіше цікавить українців, однак однозначної відповіді на нього поки що немає.

Річ у тім, що Сили безпілотних систем повідомляють не про знищені, а про уражені судна.

Тобто йдеться про кораблі, по яких успішно завдали ударів. Проте наразі не відомо, скільки з них отримали критичні пошкодження, які судна вже неможливо відновити, а які після ремонту зможуть знову вийти в море.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 17 липня 2026 року Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 34 кораблі та катери, а також два підводні човни.

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