Українські військовослужбовці 21 липня вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії. Урочиста хода відбудеться у центрі Брюсселя.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Українські військові на параді в Брюсселі

За його словами, це стане історичною подією, адже український військовий підрозділ уперше пройде маршем під час головних державних урочистостей.

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– Вперше в історії український загін пройде маршем 21 липня. Дуже пишаємося цим. Слава Україні! Ніколи не здавайтесь, — заявив Франкен.

До складу українського підрозділу увійдуть 23 військовослужбовці. Це ті самі захисники, які 14 липня представляли Україну на військовому параді в Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії.

Під час французьких урочистостей був присутній президент України Володимир Зеленський. Водночас у заходах у Брюсселі глава держави участі не братиме. Про це повідомив речник міністра оборони Бельгії.

Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня на честь подій 1831 року, коли Леопольд I склав присягу на вірність Конституції та став першим королем незалежної Бельгії.

Традиційно святкування розпочинається військовим парадом на площі Палаців (Place des Palais) у Брюсселі. Завершуються урочистості святковим концертом і феєрверком у парку Сінкантенер.

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