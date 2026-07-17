Російське військове командування наказало своїм підрозділам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автомобільному транспорту в прифронтових районах і прикордонних областях України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До виконання цих наказів залучили центр перспективних безпілотних систем Рубікон, а також операторів безпілотників із лінійних підрозділів російської армії.

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Які дрони планують використовувати

У ГУР зазначають, що для пошуку та ураження цілей окупанти мають намір застосовувати безпілотники, які керуються в режимі реального часу. Серед них — Молнія-1, Молнія-2, Герань-сікер, Гербера-сікер, Ланцет, V2U та інші аналогічні системи.

Росіяни атакують власні цілі

Водночас українська розвідка наголошує, що низький рівень підготовки російських операторів уже призводить до випадків так званого дружнього вогню.

За інформацією ГУР, один із таких випадків стався в районі населеного пункту Глушкове Курської області РФ. Оператори 1427 мотострілецького полку, втративши орієнтування, навели дрон Молнія-2 на цивільний автомобіль УАЗ “буханка”. Безпілотник не влучив у машину та здетонував приблизно за десять метрів від неї.

Ще один подібний випадок, за даними ГУР, стався на Запорізькому напрямку, де російські оператори дронів помилково атакували пікап із власними військовослужбовцями.

Крім того, у розвідці зазначають, що російські спецслужби можуть навмисно організовувати атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах, використовуючи такі інциденти для пропагандистських кампаній із дискредитації України.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що наказ про посилення дронових атак створює додаткову загрозу для мирних жителів прифронтових областей України, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело : ГУР

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