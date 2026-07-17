Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка працюватиме представником України при Європейському Союзі та одночасно виконуватиме обов’язки торговельного представника держави.

Про це глава держави заявив після розмови з Тарасом Качкою, під час якої подякував йому за роботу в уряді та взаємодію з європейськими інституціями.

Посада для Тараса Качки

За словами президента, Україна вже виконала важливий етап на шляху до членства в ЄС, однак тепер необхідно посилити секторальну роботу для проходження відкритих переговорних кластерів, а також активізувати комунікацію як із керівними органами Євросоюзу, так і з урядами держав-членів для відкриття наступних напрямів переговорів.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський нагадав, що Україна очікує на рішення щодо відкриття ще чотирьох переговорних кластерів.

Він зазначив, що саме на посаді представника України при ЄС у Брюсселі Тарас Качка зможе найефективніше реалізувати ці завдання.

Водночас президент повідомив, що Качка поєднуватиме цю роботу з виконанням функцій торговельного представника України. Зокрема, він відповідатиме за реалізацію торговельної політики в межах двосторонніх торговельних угод із ключовими міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, уряд та дипломатична команда Офісу президента надаватимуть Тарасу Качці необхідну підтримку для виконання визначених завдань.

Джерело : Офіс президента

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