Ломаченко з’явився на публіці: фанати помітили зміни у його зовнішності
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці.
Світлини з ним з’явилися у фанатському Instagram-акаунті.
Ломаченко: як зараз виглядає
37-річний колишній боксер Василь Ломаченко відвідав відкритий турнір в Ізмаїлі на Одещині.
Фанати помітили відразу кілька змін у зовнішності Ломаченка.
Ексбоксер коротко поголив голову, при цьому борода на обличчі залишилася. Також шанувальники звернули увагу, що Василь, ймовірно, погладшав.
Ось деякі з коментарів під дописом:
- Легенда, вочевидь, набрав ваги;
- Він так обмежував себе, дотримувався режиму, а тепер більш вільний у цьому;
- Має намір у батюшки йти;
- Ого, кілограмів 70, якщо не 75.
Нагадаємо, у червні 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри боксера.
Тоді у зверненні він подякував Ісусу Христу та сказав, що щасливий, що ближче до кінця кар’єри до нього “прийшло розуміння”, у який бік має рухатися людина. Водночас, він не згадав жодного разу Україну.