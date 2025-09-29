Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время появился на публике.

Фотографии с ним появились в фанатском Instagram-аккаунте.

Ломаченко: как выглядит сейчас

37-летний бывший боксер Василий Ломаченко посетил открытый турнир в Измаиле Одесской области.

Фанаты заметили сразу несколько изменений во внешности Ломаченко.

Экс-боксер коротко побрил голову, при этом борода на лице осталась. Также поклонники обратили внимание, что Василий, вероятно, поправился.

Вот некоторые из комментариев под постом:

Легенда, видимо, набрал вес;

Он так ограничивал себя, соблюдал режим, а теперь более свободен в этом;

В батюшки метит;

Ого, килограммов 70, если не 75.

Напомним, в июне 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры боксера.

Тогда в обращении он поблагодарил Иисуса Христа и сказал, что счастлив, что ближе к концу карьеры к нему “пришло понимание”, в какую сторону должен двигаться человек. В то же время, он ни разу не упомянул Украину.

