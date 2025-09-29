Ломаченко появился на публике: фанаты заметили изменения в его внешности
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время появился на публике.
Фотографии с ним появились в фанатском Instagram-аккаунте.
Ломаченко: как выглядит сейчас
37-летний бывший боксер Василий Ломаченко посетил открытый турнир в Измаиле Одесской области.
Фанаты заметили сразу несколько изменений во внешности Ломаченко.
Экс-боксер коротко побрил голову, при этом борода на лице осталась. Также поклонники обратили внимание, что Василий, вероятно, поправился.
Вот некоторые из комментариев под постом:
- Легенда, видимо, набрал вес;
- Он так ограничивал себя, соблюдал режим, а теперь более свободен в этом;
- В батюшки метит;
- Ого, килограммов 70, если не 75.
Напомним, в июне 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры боксера.
Тогда в обращении он поблагодарил Иисуса Христа и сказал, что счастлив, что ближе к концу карьеры к нему “пришло понимание”, в какую сторону должен двигаться человек. В то же время, он ни разу не упомянул Украину.