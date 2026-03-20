Разом з Олександром Усиком: Ентоні Джошуа приїхав до України
- Олександр Усик привіз Ентоні Джошуа до Києва.
- Українських боксер провів британському спортсмену екскурсію столицею України.
- Вони разом відвідають дебютний бій Олександра Хижняка 21 березня.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик приїхав до Києва разом із колишнім чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа.
Усик і Джошуа прибули в Україну
Український спортсмен поділився, що вже встиг провести своєму закордонному колезі екскурсію Києвом та пригостити його традиційними стравами.
– Ласкаво просимо до України, – написав Усик під спільним фото з Ентоні у Instagram.
Також Олександр поділився, що окрім екскурсії та української кухні, розповідав Джошуа про нашу культуру.
Зазначимо, це перший візит Ентоні Джошуа в Україну під час повномасштабної війни. Приїхав британський спортсмен не просто так, разом із Усиком він відвідає шоу промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, під час якого дебютує Олександр Хижняк на професійному рингу. Бій відбудеться 21 березня.
До слова, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на рингу. Вперше – у 2021 році, вдруге – у 2022-му. Обидва поєдинки завершилися перемогою українського боксера.
Фото: Олександр Усик