Бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном відбудеться у суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет). Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше о 21:45 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться біля пірамід Гізи. На кону головного бою стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон.

Бій Усик – Верховен, де дивитися в Україні та хто покаже подію, розповідають Факти ICTV.

Усик – Верховен: де дивитися реванш

Пряму трансляцію Усик –Верховен шанувальники боксу в Україні зможуть подивитися на платформі Київстар ТБ. Медіасервіс покаже головний бій вечора, а також усі поєдинки андеркарду.

Для перегляду бою Усик – Верховен треба авторизуватися на сайті або у застосунку Київстар ТБ та обрати пакет Преміум HD (від 99 грн) або Благодійний (250 грн).

Для власників послуги Суперсила є можливість додатково підключити пакет за 50 грн.

Бій Усик – Верховен також можна буде подивитися в Україні на платформі DAZN. Умовою перегляду є наявність підписки, яка коштує 370 грн, а також придбання події за системою PPV, вартістю 913 грн.

Формат поєдинку Усик – Верховен налічує 12 раундів. На кону, окрім чемпіонського титулу WBC, стоятиме також пояс The Ring.

Нагадаємо, основному бою вечора між Усиком і Верховеном передуватимуть дев’ять поєдинків, де на ринг вийде також ще один український боксер.

