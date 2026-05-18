Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет) біля знамених пірамід.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Прогноз на бій Усик – Верховен

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.04, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 9.84. На нічию дають 21.00.

На виграш Усика нокаутом пропонують коефіцієнт 1.20, на перемогу Верховена аналогічним чином – 15.00. Ймовірність перемоги українця за очками – 5.00, а нідерландця – 25.00.

Початок бою Олександр Усик – Ріко Верховен заплановано орієнтовно на 21:45 за київським часом.

На кону поєдинку стоятиме пояс WBC, яким володіє український чемпіон. В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

На початку квітня Усик і Верховен провели першу дуелю поглядів та пресконференцію, присвячену вечору боксу.

Битва поглядів тривала майже дві хвилини. Її перервав промоутер , перш ніж боксерів перервав промоутер нідерландця Едді Гірн.

