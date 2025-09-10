Головний тренер збірної України Сергій Ребров обмежив можливість коментувати свої пости в Instagram після хвилі негативних відгуків від уболівальників.

Фани встигли залишити чимало критичних коментарів через нічию з Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу-2026.

Футбольні фанати закликають до відставки Реброва

Одразу після гри вболівальники масово писали Сергію Реброву в соцмережах, вимагаючи, щоби він залишив посаду.

У відповідь тренер закрив коментарі, однак дискусія продовжилася на сторінках Української асоціації футболу та футболістів.

Зокрема, під постом Іллі Забарного користувачі залишали повідомлення із закликами бойкотувати виклики у збірну, доки керівництво не звільнить наставника.

Що сказав Ребров після матчу

Після нічиєї з Азербайджаном тренер визнав, що команда не створила достатньо моментів.

Також він зазначив, що синьо-жовті почали тиснути на захист суперника лише в останні 15 хвилин, хоча це варто було робити раніше. На перебіг гри, за словами тренера, вплинули й арбітражні рішення: скасований пенальті у ворота Азербайджану та одинадцятиметровий у бік України після гри рукою Олександра Зінченка.

Збірна України після двох матчів у відборі ЧС-2026 має лише один заліковий бал. Наступна гра відбудеться 10 жовтня в Рейк’явіку проти Ісландії.

