Головний тренер збірної України Сергій Ребров після нічиєю із Азербайджаном у кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з футболу заявив, що створювати моменти не вдалося, бо “поле було дуже важке” для цього.

Азербайджан – Україна: Ребров про нічию

– По-перше, поле було дуже важке для того, щоб створювати моменти. По-друге, суперник зовсім інакше грав – не так, як проти Ісландії. Вони були дуже компактні, вони взагалі не дали ніяких зон. Але це не виправдання. Ми повинні були більше навантажувати штрафну, повинні були більше створювати моментів, але, на жаль, не вийшло, – сказав він.

Ребров зазначив, що команді не вдалося виграти і створити достатньо моментів.

Він наголосив, що синьо-жовті почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин, хоча це треба було робити раніше. Також тренер визнав, що грати проти п’ятьох захисників було важко.

Коли у Реброва запитали про пенальті, яке у першому таймі поставили на користь українців, але після перегляду VAR скасували.

А у другому таймі на ворота синьо-жовтих призначили одинадцятиметровий за гру рукою Олександра Зінченка, то Ребров сказав, що це “збило гру”.

– Так, нам збило гру, коли нам поставили пенальті. Але якщо в інші ворота не ставлять пенальті на третій хвилині, я не думаю, що це щось поміняло б у грі. Це рішення арбітра, вони перевіряли VAR, я не можу це коментувати, – сказав Ребров.

Нагадаємо, у другому матчі відбору збірна України зіграла внічию з Азербайджаном. Гра завершилася з рахунком 1:1. Таким чином, після двох матчів синьо-жовті набрали лише один бал.

Наступна гра у відборі на ЧС-2026 відбудеться проти збірної Ісландії 10 жовтня у Рейк’явіку.

