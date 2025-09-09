Збірна України несподівано не змогла обіграти команду Азербайджану у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Матч Азербайджан – Україна відбувся у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова та завершився нічиєю 1:1.

Азербайджан – Україна: як минув матч

Після поразки від збірної Франції у стартовому матчі відбору, збірній Україні необхідно було взяти максимум у матчах з Азербайджаном та Ісландією.

Проте у Баку з’ясувалося, що це завдання тренерському штабу Сергія Реброва та футболістам національної команди, які були у статусі великого фаворита, не під силу.

У першому таймі синьо-жовті тотально переважали у володінні м’ячем (70% на 30%), але не часто турбували суперників біля їхніх воріт.

Підопічні Сергія Реброва продемонстрували зовсім не ту гру, яку очікували вболівальники та лише раз пробили у ствір воріт суперників. Одного удару завдали й господарі.

У другому таймі синьо-жовтим вдалося відкрити рахунок на 51-й хвилині завдяки голу Георгія Судакова.

Проте на 72-й хвилині збірна Азербайджану змогла зрівняти. Олександр Зінченко зіграв рукою у власному штрафному, після чого арбітр подивився відеоперегляд та призначив пенальті у ворота Анатолія Трубіна.

Одинадцятиметровий удар успішно реалізував хавбек збірної Азербайджану Емін Махмудов. Більше голів команди не забивали.

Азербайджан – Україна – 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Таким чином збірна України у двох матчах набрала одне очко та посідає третю сходинку у таблиці групи D за додатковими показниками – у синьо-жовтих менше пропущених голів, ніж в Азербайджану, який йде четвертим.

Наступний матч збірна України проведе проти Ісландії на виїзді у Рейк’явіку. Гра запланована на 10 жовтня.

