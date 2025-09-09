Фіаско у Баку: збірна України не змогла обіграти Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Збірна України несподівано не змогла обіграти команду Азербайджану у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Матч Азербайджан – Україна відбувся у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова та завершився нічиєю 1:1.
Азербайджан – Україна: як минув матч
Після поразки від збірної Франції у стартовому матчі відбору, збірній Україні необхідно було взяти максимум у матчах з Азербайджаном та Ісландією.
Проте у Баку з’ясувалося, що це завдання тренерському штабу Сергія Реброва та футболістам національної команди, які були у статусі великого фаворита, не під силу.
У першому таймі синьо-жовті тотально переважали у володінні м’ячем (70% на 30%), але не часто турбували суперників біля їхніх воріт.
Підопічні Сергія Реброва продемонстрували зовсім не ту гру, яку очікували вболівальники та лише раз пробили у ствір воріт суперників. Одного удару завдали й господарі.
У другому таймі синьо-жовтим вдалося відкрити рахунок на 51-й хвилині завдяки голу Георгія Судакова.
Проте на 72-й хвилині збірна Азербайджану змогла зрівняти. Олександр Зінченко зіграв рукою у власному штрафному, після чого арбітр подивився відеоперегляд та призначив пенальті у ворота Анатолія Трубіна.
Одинадцятиметровий удар успішно реалізував хавбек збірної Азербайджану Емін Махмудов. Більше голів команди не забивали.
Азербайджан – Україна – 1:1
- Голи: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51
Таким чином збірна України у двох матчах набрала одне очко та посідає третю сходинку у таблиці групи D за додатковими показниками – у синьо-жовтих менше пропущених голів, ніж в Азербайджану, який йде четвертим.
Наступний матч збірна України проведе проти Ісландії на виїзді у Рейк’явіку. Гра запланована на 10 жовтня.