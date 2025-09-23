Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступає проти можливого відходу Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України з футболу.

Це стверджує грецьке інформаційне агентство SDNA.

Шевченко проти відходу Реброва зі збірної України

За даними джерела агентства, Шевченко нібито проти відходу з посади головного тренера національної команди Сергія Реброва, поки він перебуває на посаді президента УАФ.

Зараз дивляться

Зазначається, що Шевченко зробить усе від нього залежне, щоби команда продовжила працювати під керівництвом Реброва до завершення кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 року.

Минулого тижня SDNA повідомляло, що грецький клуб Панатінаїкос у пошуку нового тренера після звільнення Руї Віторії, а головним кандидатом називали Сергія Реброва.

Пізніше головний тренер збірної України назвав цю інформацію чутками.

Нагадаємо, контракт Реброва з УАФ чинний до червня 2026 року. Кваліфікаційний відбір на ЧС-2026 завершиться у листопаді 2025 року, а плейоф відбору заплановано на березень 2026 року.

Після двох стартових матчів збірна України набрала лише один бал завдяки нічиїй з Азербайджаном. Переможець групи D за підсумками відбору отримає пряму путівку до фінальної частини турніру, а команда, що фінішує другою, зіграє у плейоф.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.