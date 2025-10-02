Абердін і Шахтар зустрінуться у матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра відбудеться у четвер, 2 жовтня, на стадіоні Піттодрі в шотландському Абердіні.

Початок матчу Абердін – Шахтар – о 22:00 за київським часом.

Абердін – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Абердін – Шахтар є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.52. Успіх Абердіна оцінюють в 7.30. Нічийний результат матчу Абердін – Шахтар в основний час – 4.80.

Найбільш ймовірним результатом матчу вважають нічию 1:1, на що дають прогноз 6.70. Або ж мінімальну перемогу гірників з рахунком 2:0 – коефіцієнт 7.90.

Це буде перша очна очна зустріч команд в історії. Абердін раніше провів лише два матчі проти українських клубів – обидва у сезоні-2007/08 проти Дніпра у Кубку Європи.

На стадії основного етапу Ліги конференцій Шахтар проведе загалом шість матчів – три вдома та три на виїзді.

Крім Абердіна жереб звів гірників з такими командами: Шемрок Роверс (Ірландія), Хамрун Спартанс (Мальта), Брейдаблік (Ісландія), Рієка (Хорватія) та Легія (Польща).

